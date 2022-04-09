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Взрывы, которые слышат киевляне, - обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов - глава ОВА

Взрывы, которые слышат киевляне, - обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов - глава ОВА

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Взрывы, которые слышат киевляне, - это идет обезвреживание группами пиротехников боеприпасов, которые не разорвались, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня ведется работа по разминированию Киевской области... Взрывы, которые вы слышали, - это идет обезвреживание, подрыв неразорвавшихся боеприпасов.... Вы еще долго будете их слышать, потому что боеприпасов очень много, очень много остатков снарядов", - сказал Павлюк, комментируя информацию о звуках, которые сегодня слышали киевляне.

С его слов, работают 17 групп.

Дополнение

ГСЧС сообщает, что всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 43 тыс. 376 взрывоопасных предметов и 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 444 авиационных бомб. Обследована территория площадью 6 тыс. 533 га.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевская область
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