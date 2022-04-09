Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10380

госдума рф пожаловалась на блокировку своего канала на YouTube

госдума рф пожаловалась на блокировку своего канала на YouTube

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В госдуме рф сообщили, что Google заблокировал их канал на YouTube, пишет УНН.

Цитата

"Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", - говорится в сообщении госдумы рф в субботу в Telegram.

Дополнение

Технологические компании последовательно вводят ограничения и санкции против рф из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

В начале марта YouTube отключил монетизацию для пользователей из россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Госдума, Google, Youtube
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.