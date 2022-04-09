госдума рф пожаловалась на блокировку своего канала на YouTube

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В госдуме рф сообщили, что Google заблокировал их канал на YouTube, пишет УНН.

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"Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", - говорится в сообщении госдумы рф в субботу в Telegram.

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Технологические компании последовательно вводят ограничения и санкции против рф из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

В начале марта YouTube отключил монетизацию для пользователей из россии.