Украина не имеет другого выбора: Зеленский о переговорах с путиным

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с рф. Об этом он сказал в интервью Bild, добавив, что лишь российский президент владимир путин решает, когда закончится война, сообщает УНН.

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"Сегодня Украина не имеет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. В россии ни одна другая сила не в состоянии остановить эту войну. Он (путин - ред.) один решает, когда закончится эта война", - сказал Зеленский.

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Ранее Зеленский сообщал, что готов встретиться с владимиром путиным с глазу на глаз и назвал приоритетные вопросы: прекращение войны, оккупированный Крым и Донбасс.

Также Зеленский заявлял, что есть вещи, о которых ему с путиным надо попытаться договориться.

Как ранее сообщали СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и владимир путин в целом положительно относятся к идее встретиться лично.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации.