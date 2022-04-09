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Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф: Кулеба призвал его распространять

Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф: Кулеба призвал его распространять

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал в сети его распространять, пишет УНН.

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"Мы создали онлайн-архив для документирования военных преступлений россии. Собранные доказательства зверств, совершенных российской армией в Украине, гарантируют, что эти военные преступники не смогут избежать правосудия. Посетите архив здесь и поделитесь им повсеместно", - написал Кулеба в Twitter, распространив ссылку на ресурс.

Дополнение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.

Мэр Бучи сообщил, что около 320 мирных жителей расстреляли российские захватчики во время оккупации города. С его слов, в освобожденном от войск россии городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, военные преступления, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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