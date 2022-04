Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф: Кулеба призвал его распространять

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал в сети его распространять, пишет УНН.

Цитата

"Мы создали онлайн-архив для документирования военных преступлений россии. Собранные доказательства зверств, совершенных российской армией в Украине, гарантируют, что эти военные преступники не смогут избежать правосудия. Посетите архив здесь и поделитесь им повсеместно", - написал Кулеба в Twitter, распространив ссылку на ресурс.

We have created an online archive to document Russia’s war crimes.



The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice.



Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5