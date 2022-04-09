Киевская область: глава ОВА говорит, возвращаться все еще опасно

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Глава Киевской ОВА Александр Павлюк отметил, что возвращаться в населенные пункты Киевской области все еще опасно - продолжают разминировать освобожденные территории, пишет УНН.

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"Возвращаться в освобожденные населенные пункты все еще опасно. В Киевской области продолжают разминировать освобожденные территории. С начала работ обезврежено почти 10 тысяч взрывоопасных предметов", - написал Павлюк в Telegram.

Детали

По его словам, только за 8 апреля спасатели нашли и обезвредили 742 таких объекта.

"Профильные службы работали в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах", - написал Павлюк.

По его словам, в целом за вчера они провели пиротехнические работы на площади 62,18 га, а в период с 3 по 8 апреля спасатели очистили 127,09 га территорий, обследовали 262 объектов инфраструктуры и 70,325 км автомобильных дорог. "В результате работы изъяли и обезвредили 9 425 взрывоопасных предметов", - сообщил Павлюк.

"Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и своих близких. Как только исчезнет угроза и можно будет возвращаться - мы сразу сообщим!" - подчеркнул Павлюк.

Дополнение

Павлюк сообщал, что взрывы, которые слышат киевляне, - это идет обезвреживания группами пиротехников боеприпасов, которые не разорвались.