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в рф жалуются: Google-переводчик предлагает исправить фразу "дорогие россияне" на "мертвые россияне"

в рф жалуются: Google-переводчик предлагает исправить фразу "дорогие россияне" на "мертвые россияне"

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Google-переводчик предлагает исправить фразу "дорогие россияне" (dear russians) на "мертвые россияне" (dead russians), сообщает УНН.

Детали

Так, при вводе фразы "dear russians" (дорогие россияне) Google-переводчик уточняет, не имел ли в виду пользователь "dead russians" (мертвые россияне).

В Telegram-канале российской телеведущей Ксении Собчак отмечается, что пользователи из россии пожаловались, что Google-переводчик предлагает исправить "дорогие россияне" на "мертвые россияне".

"Подобного исправления с другими национальностями Google не предлагает", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дополнение

Американская компания Google за последние дни усилила защиту для украинцев через свои инструменты, а россиян поддала санкциям и ограничениям.

Источник: УНН
Теги: Россия, Google
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