КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинские защитники сбили новейший ударный рашистский беспилотник "Орион", сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

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"Сбит новейший ударный российский БПЛА. Получено подтверждение боевой работы украинских воинов, проведенной 7 апреля", - указали в Генштабе ВСУ.

Детали

Отмечается, что фото останков сбитого новейшего ударного беспилотного летательного аппарата оккупантов "Орион" предоставило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Это средневысотный БПЛА большой продолжительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе. Возможна установка до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет воздух-земля", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб ВСУ сообщает, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,1 тыс. лиц, 705 танков, 151 самолета и сотен единиц другой военной техники.