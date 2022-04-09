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Канцлер Австрии приехал в Украину: уже встретился с Зеленским

Канцлер Австрии приехал в Украину: уже встретился с Зеленским

Карл Нехаммер

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Канцлер Австрии Карл Нехаммер приехал в Украину, где уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Цитата

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером", - сообщили в ОП, распространив соответствующее видео.

В свою очередь, Зеленский также сообщил о визите Нехаммера, указав, что "Австрия поддерживает нас в сопротивлении агрессии РФ. Визит в Киев Федерального канцлера Карла Нехаммера — важное проявление солидарности с украинским народом".

Дополнение

Канцлер Австрии в субботу посетит Бучу и встретится с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Австрия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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