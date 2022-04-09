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Украина организует лагеря для военнопленных: правительство приняло решение

Украина организует лагеря для военнопленных: правительство приняло решение

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок содержания военнопленных. В частности Минюсту поручено определить и перепрофилировать учреждения исполнения наказаний под лагеря для содержания военнопленных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственное постановление от 5 апреля 2022 года № 413.

Детали

Сообщается, что с целью установления порядка осуществления мероприятий относительно содержания военнопленных в соответствии с нормами международного права и согласно статье 9 Закона Украины “Об обороне Украины” Кабмин постановляет:

  • Утвердить Порядок содержания военнопленных, что прилагается.
  • Установить, что финансирование мероприятий по содержания военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в 2022 году осуществляется за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Кроме того, правительство поручило Министерству юстиции:

  • Определить и перепрофилировать учреждения исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы под лагеря для содержания военнопленных;
  • Образовать участки для содержания военнопленных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • Организовать размещение, содержание, охрану и медицинское обеспечение военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных;
  • Обеспечить немедленное информирование органов Службы безопасности, прокуратуры и Национальной полиции о принятии военнопленных в лагеря и участков для содержания военнопленных; 
  • Подать до 15 апреля 2022 г. Кабинету Министров Украины предложения относительно объема расходов из резервного фонда государственного бюджета, необходимых для осуществления мероприятий относительно содержания военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных.

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Министерству иностранных дел поручено организовать внешние связи с иностранными государствами и международными организациями относительно содержания и возвращения военнопленных.

Министерству инфраструктуры обеспечить координацию мероприятий по перевозке военнопленных, а также оказанию им услуг почтовой связи.

Министерству обороны совместно с Министерством инфраструктуры по предварительному согласованию с Министерством юстиции организовать сопровождение военнопленных в лагеря и участков для содержания военнопленных.

Министерству внутренних дел организовать фотографирование, дактилоскопический учет и учет генетических признаков военнопленных в течение семи календарных дней со дня получения информации об их прибытии в лагеря и участков для содержания военнопленных.

Военным администрациям правительство поручило содействовать оказанию медицинской помощи военнопленным в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного этим постановлением.

Центральным органам исполнительной власти поручено в месячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Дополнение

В марте Президент Украины Зеленский сообщал, что в плен украинских военных уже тогда попало около 500-600 российских оккупантов за время войны, которую развязала рф.

Источник: УНН
Теги: военнопленные
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