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Зеленский обсудил с канцлером Австрии усиление санкционного давления на россию и членство Украины в ЕС

Зеленский обсудил с канцлером Австрии усиление санкционного давления на россию и членство Украины в ЕС

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Канцлером Австрии Карлом Негаммером усиление санкционного давления на россию, поддержку энергетического, нефтяного эмбарго в отношении агрессора, членство Украины в ЕС. Об этом Зеленский рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Проговорили важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, полностью по поддержке Украины в будущем в членстве ЕС, в одной семье, семье ЕС. Также обсудили санкционную политику против российской федерации и наращивание этой политики", - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский сообщил, что также они обсудили поддержку энергетического, нефтяного эмбарго в отношении агрессора.

Дополнение

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии в субботу посетит также Бучу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Австрия, Владимир Зеленский
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