КИЕВ. 9 апреля. УНН. Утром орки взялись за свое любимое дело - расстреливают жилые кварталы мирных городов. Одна погибшая в Северодонецке, четверо раненых в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай

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По словам главы ОВА, в Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.

В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение не возможно из-за обстрелов.

В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.

Глава ОВА также сделал местным телеграм-каналам последнее китайское предупреждение - никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, которые попали под обстрел!

"Не становитесь корректировщиками огня", - резюмировал Гайдай.