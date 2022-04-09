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Романовский мост в Ирпене заработает уже завтра - ОП

Романовский мост в Ирпене заработает уже завтра - ОП

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Романовский мост в Ирпене заработает уже завтра. Все отстроим и уже отстраиваем. Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"Все отстроим и уже отстраиваем!!! Романовский мост в Ирпене заработает уже завтра", - написал Ермак.

Детали

По словам председателя ОП, сейчас это временный, насыпной мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление города Ирпень. Впоследствии мост будет отстроен полностью.

Власти работают ударными темпами, чтобы восстановить инфраструктуру пострадавших от российской агрессии регионов, резюмировал Ермак.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Ирпень
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