Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7425

Негаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, однако не может согласиться с преступлениями

Негаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, однако не может согласиться с преступлениями

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что несмотря на военный нейтралитет Вена не может согласиться с военными преступлениями и поддерживает Украину. Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Австрия была и является нейтральной страной, в военном плане мы нейтральны, но мы никогда не сможем согласиться с тем, что происходят преступления... Это означает, что Австрия полностью поддерживает санкции Европейского Союза, вводит их и у себя. Австрия также поддерживает своими возможностями Украину в том, где, с точки зрения Украины, наиболее необходимо", - рассказал Негаммер.

Дополнение

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии в субботу посетит также Бучу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Австрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.