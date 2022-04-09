S&P понизило рейтинги рф в иностранной валюте до "выборочного дефолта"

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в субботу, 9 апреля, понизило рейтинги россии в иностранной валюте до "выборочного дефолта" из-за повышенных рисков того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Столкнувшись с волнами санкций в связи с вторжением в Украину, россия может столкнуться с первым внешним суверенным дефолтом более чем за столетие после того, как на этой неделе она договорилась о погашении международных облигаций в рублях, хотя платеж должен был производиться в долларах.

В заявлении S&P говорится, что она понимает, что россия в понедельник выплатила купон и основной долг по долларовым еврооблигациям в рублях.

"На данным момент мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти платежи в рублях в доллары, эквивалентные исходным суммам, или что правительство будет конвертировать эти платежи в течение 30-дневного льготного периода", - сказано в заявлении.

По словам агентства, санкции против россии, вероятно, будут еще более усилены в ближайшие недели, что "препятствует готовности и техническим возможностям россии выполнять условия своих обязательств перед иностранными держателями долга".

Дополнение

Министр финансов россии в четверг заявил, что страна сделает все возможное, чтобы расплатиться со своими кредиторами, но инвесторы в российские международные облигации сталкиваются с все более неопределенным путем возврата своих денег в случае дефолта страны.

S&P присваивает рейтинг выборочного дефолта, если считает, что должник выборочно не выполнил свои обязательства по конкретному выпуску или классу обязательств, но продолжит своевременно выполнять свои платежные обязательства по другим выпускам или классам обязательств.

россия не объявляла дефолта по своим внешним обязательствам после революции 1917 года, но, как указано, ее облигации теперь стали горячей точкой в ее экономической борьбе с западными странами.

До недавнего времени дефолт было невозможно представить, поскольку россия получила инвестиционный рейтинг накануне вторжения в Украину 24 февраля, указывает агентство.