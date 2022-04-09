Австрия продолжит ужесточать санкции против рф пока не прекратится война
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Австрия будет ужесточать санкции против россии пока не прекратится война. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Негаммер во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
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"Мы будем санкции в рамках Европейского Союза еще усиливать, пока война не прекратится. Сейчас принят еще один пакет санкций и это будет не последний с целью, чтобы война была остановлена", - сказал Негаммер.
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Кроме того, он подчеркнул, что Буча - это место где произошли страшные преступления.
"Необходимо, чтобы члены ООН исследовали эти преступления, чтобы начала международная юстиция работать над этим. Чтобы уголовная международная юстиция постепенно с этими преступлениями работала", - отметил канцлер.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Канцлером Австрии Карлом Негаммером усиление санкционного давления на россию, поддержку энергетического, нефтяного эмбарго в отношении агрессора, членство Украины в ЕС.
Добавим
Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Канцлер Австрии в субботупосетит также Бучу.