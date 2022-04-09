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В Украине начался "Пушкинопад": в Тернополе демонтировали памятник русскому поэту

В Украине начался "Пушкинопад": в Тернополе демонтировали памятник русскому поэту

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Тернополе демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как отметил городской голова Тернополя Сергей Надал, демонтировать нужно все российское, передает УНН со ссылкой на городской совет Тернополя.

Детали

Как сообщили в городском совете, в Тернополе провели работы по демонтажу памятника поэту, писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Ранее решение о демонтаже принял исполнительный комитет.

Как отмечает городской голова Сергей Надал: "Преступления русских против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все российское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю".

Напомним

7 апреля памятник Пушкину демонтировали в Мукачево.

Источник: УНН
Теги: памятник, Украина, Тернополь и Тернопольская область
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