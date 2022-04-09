Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
9690

"Пушкинопад" в Украине: в Минкульте говорят, городские власти имеют право демонтировать памятники российским деятелям культуры

"Пушкинопад" в Украине: в Минкульте говорят, городские власти имеют право демонтировать памятники российским деятелям культуры

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Органы местной власти имеют право принимать решение о демонтаже памятников российским деятелям культуры. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Относительно решений некоторых органов власти, которые принимаются - это их право. Единственное я предостерегаю от вандализма, поскольку это сразу же будет нам предъявлено как акт агрессии против "русского мира". Но такие решения органы местной власти имеют право принимать", - сказал Ткаченко.

Ранее

В Тернополе демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как отметил городской голова Тернополя Сергей Надал, демонтировать нужно все российское.

Напомним

7 апреля памятник Пушкину демонтировали в Мукачево.

Источник: УНН
Теги: Россия, памятник, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.