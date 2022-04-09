"Пушкинопад" в Украине: в Минкульте говорят, городские власти имеют право демонтировать памятники российским деятелям культуры

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Органы местной власти имеют право принимать решение о демонтаже памятников российским деятелям культуры. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Относительно решений некоторых органов власти, которые принимаются - это их право. Единственное я предостерегаю от вандализма, поскольку это сразу же будет нам предъявлено как акт агрессии против "русского мира". Но такие решения органы местной власти имеют право принимать", - сказал Ткаченко.

Ранее

В Тернополе демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как отметил городской голова Тернополя Сергей Надал, демонтировать нужно все российское.

Напомним

7 апреля памятник Пушкину демонтировали в Мукачево.