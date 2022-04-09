Евросоюз закрыл границы для грузовиков из беларуси и россии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Европейский союз вводит с 16 апреля полный запрет на пересечение фурами из россии и беларуси своих границ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Детали

Сообщается, что любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в беларуси, запрещается перевозка грузов автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом.

Однако есть несколько исключений, к ним относятся:

· покупка, импорт или транспортировка в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды;

· транспортировка фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения, импорт, закупка и транспортировка которых разрешены в соответствии с настоящим решением;

· гуманитарные цели;

· доставка грузов, необходимых для функционирование дипломатических и консульских представительств Союза и государств-членов в Беларуси, в том числе делегаций, посольств и представительств, или международных организаций в Беларуси, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Ранее аналогичное ограничение наложили на российские предприятия автомобильного транспорта с теми же исключениями.

Дополнение

Совет Европейского Союза официально сообщил, что ЕС принял пятый пакет санкций против рф, куда вошло угольное эмбарго, что заработает только в августе 2022 года.