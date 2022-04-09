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Рашисти расстреляли авто директора Волчанского лесхоза на Харьковщине, он погиб

Рашисти расстреляли авто директора Волчанского лесхоза на Харьковщине, он погиб

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Российские оккупанты расстреляли автомобиль директора государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений он скончался на месте. Об этом сообщает Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает УНН.

Цитата

"От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор Государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство". 8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте.

Дополнение

Оккупанты убили безоружного фотожурналиста из стрелкового оружия.

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область
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