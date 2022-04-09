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Джонсон заявил о новом пакете финансовой и военной помощи для Украины

Джонсон заявил о новом пакете финансовой и военной помощи для Украины

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о новом пакете финансовой и военной помощи, передает УНН.

Цитата

"Сегодня я встретил своего друга Президента Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", - написал Джонсон.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщал, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона был очень насыщенным и конструктивным. Ждать результатов недолго.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
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