На Харьковщине оккупанты глушат мобильную связь - Генштаб

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области рашисти осуществляют радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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"На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичное блокирование города Харькова. С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск, из Белгородской области в район Шевченково Харьковской области перемещено в двух батальонных тактических групп противника", - говорится в сообщении.

Детали

Также Генштаб информирует о российском вторжении по другим направлениям:

· На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

· На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошковского, Степного и Марьинки.

· На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области

Дополнение

Российские оккупанты стараются обойти Изюм на Харьковщине, концентрированно направить свои войска в Донецкой и Луганской областей для усиления там военного присутствия.