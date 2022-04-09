Состоялся третий обмен пленными: домой возвращаются 12 военных и 14 гражданских

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных и 14 гражданских. Об этом в Facebook сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

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"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала Верещук.

Напомним

24 м арта Верещук заявила, что по приказу Президента Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих.