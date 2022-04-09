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Состоялся третий обмен пленными: домой возвращаются 12 военных и 14 гражданских

Состоялся третий обмен пленными: домой возвращаются 12 военных и 14 гражданских

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных и 14 гражданских. Об этом в Facebook сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала Верещук.

Напомним

24 м арта Верещук заявила, что по приказу Президента Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обмен
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