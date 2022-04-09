После переговоров Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву

КИЕВ. 9 апреля. УНН. После переговоров Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Детали

Президент Украины и премьер-министр Великобритании, в частности, прошлись по Крещатику, Майдану Независимости. Зеленский показал Джонсону мемориал памяти Героев Небесной Сотни.

Во время прогулки к ним подошла прохожая и подарила керамических петушков.

Такой же петушок стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими оккупантами многоэтажке в поселке Бородянка в Киевской области.

Цитата

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном состоялась уже под мирным украинским небом. Киев пока малолюден и с частыми воздушными тревогами. Но такой же красивый и уже без боев в пригороде. Посетили мемориал памяти Героев Небесной Сотни. К сожалению, наши герои и дальше каждый день гибнут на фронте в борьбе с российскими оккупантами, но с помощью наших верных друзей, как Великобритания, мы каждый день становимся ближе к победе. Спасибо Борису Джонсону за визит и поддержку Украины. Победим, другого пути у нас нет!", - отметил Зеленский.

Напомним

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановление Украины после войны.