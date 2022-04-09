Джонсон анонсировал больше санкций против россии и военную помощь Украине

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Великобритания планирует интенсифицировать санкции против россии с каждой неделей и не будет ограничиваться на замораживании активов или санкциями против олигархов. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

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"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, мы будем интенсифицировать санкции против россии с каждой неделей, мы не будем ограничиваться замораживанием активов или санкциями против олигархов, мы также повлияем на возможность россии использовать свои энергетические ресурсы. Мы окажем экономическую поддержку Украине, безусловно мы будем оказывать обороновоенную помощь Украине", - сказал Джонсон.

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По его словам, Великобритания с партнерами собрала более 1,5 млрд евро во время недавнего мероприятия для того, чтобы привлечь их для поддержки Украины.

"Я думаю, мы развиваемся, мы формируем видение нашего будущего вместе с партнерами и друзьями, мы Великая Британия и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не могла предстала перед шантажом или угрозой в любой способ", - отметил Джонсон.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленским обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в частности гарантии безопасности для Киева и восстановление Украины.