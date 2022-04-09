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В Израиле неизвестные открыли огонь в кафе, есть пострадавшие

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В расположенном на юге Израиля бедуинском городе Рахат произошел теракт, как сообщили очевидцы: неизвестные вошли в кафе и открыли стрельбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание INN.

Детали

Полиция уже арестовала четырех человек в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в причастности к стрельбе.

Как отмечается, в результате атаки были ранены девять человек. В Сети распространяются кадры последствий и самого нападения. Издание утверждает, что нападавшие совершили теракт в знак протеста против найма на работу официанток.

Мэр города шейх Фаиз Абу Сахибан осудил нападение и подчеркнул, что власти продолжат политику принятия женщин на работу.

"Мы надеемся, что полиция будет работать над арестом преступников, и мы продолжим нанимать женщин", - заявил мэр.

Напомним 

В центре Тель-Авива произошел теракт.

Источник: УНН
Теги: теракт, Израиль
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