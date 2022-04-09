Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5085

Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку Украины

Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку Украины

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил канцлера Австрии Карла Негаммера за помощь Украине, передает УНН.

Цитата

"Был доволен услышать сегодня и от канцлера Австрии Карла Негаммера заверения, что для Австрийского государства принудить россию к миру так же принципиально, как и для других ответственных государств. Услышал и обещание того, что Австрия вместе с партнерами по Европейскому Союзу продолжит санкционную политику против россии, пока не произойдет полное восстановление реальной безопасности в нашем регионе. Пока россия не заберет все свои силы с украинской суверенной территории. Канцлер Австрии поддержал в ответ на мой вопрос и четкую перспективу скорейшего присоединения Украины к Евросоюзу", - сказал Зеленский.

Детали 

Кроме этого, президент поблагодарил канцлера Австрии за передачу Украине пожарных и спасательных машин, другого оборудования, а также за помощь горючим.

Напомним 

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановление Украины после войны.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.