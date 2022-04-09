Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку Украины

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил канцлера Австрии Карла Негаммера за помощь Украине, передает УНН.

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"Был доволен услышать сегодня и от канцлера Австрии Карла Негаммера заверения, что для Австрийского государства принудить россию к миру так же принципиально, как и для других ответственных государств. Услышал и обещание того, что Австрия вместе с партнерами по Европейскому Союзу продолжит санкционную политику против россии, пока не произойдет полное восстановление реальной безопасности в нашем регионе. Пока россия не заберет все свои силы с украинской суверенной территории. Канцлер Австрии поддержал в ответ на мой вопрос и четкую перспективу скорейшего присоединения Украины к Евросоюзу", - сказал Зеленский.

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Кроме этого, президент поблагодарил канцлера Австрии за передачу Украине пожарных и спасательных машин, другого оборудования, а также за помощь горючим.

Напомним

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановление Украины после войны.