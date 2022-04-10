Зеленский: весь европейский проект - мишень для россии

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что россия не планировала ограничиваться исключительно Украиной, мишенью его агрессии был весь европейский проект, передает УНН.

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"Российская агрессия не имела целью ограничиться лишь одной Украиной. Только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект - вот мишень для россии", - сказал Зеленский.

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Также он заявил, что задача антивоенной коалиции вполне понятна - скорее завершить войну, начатую россией. Освободить нашу землю от захватчиков. И гарантировать безопасность Украине, а следовательно, безопасность демократии и свободе народов на востоке Европы.

"Именно поэтому это не просто моральный долг всех демократических государств, всех сил Европы - поддерживать стремление Украины к миру. Это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир и безопасность. Чтобы как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем", - добавил президент.

Напомним

Зеленский и Джонсон считают, что нужно и дальше усиливать антивоенную коалицию против рф.