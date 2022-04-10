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В рамках глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинцам - Зеленский

В рамках глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинцам - Зеленский

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что в рамках глобальной кампании "Stand Up For Ukraine" удалось собрать более 10 миллиардов долларов США для помощи нашим людям, передает УНН.

Цитата

"Есть важная новость от госпожи Урсулы фон дер Ляен, Президента Еврокомиссии, и Премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В рамках инициированной ими глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов США для помощи нашим людям. Для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны россии против Украины. Спасибо каждому, спасибо каждой, кто присоединился к сбору этих средств!", - заявил он.

Напомним 

Еврокомиссия предоставила Украине 120 млн евро грантовой помощи.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен
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