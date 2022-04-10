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Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 9 апреля

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 9 апреля

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 апреля, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· минобороны рф сообщает, что "главари украинских нацистов" пытались эвакуироваться из Мариуполя, для чего было использовано сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом. Российский корабль открыл артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло". Таким образом, прикрываясь борьбой с "нацистами", рф оправдывают собственные военные преступления. Предостерегаем: это-манипуляция!

· Губернатор российской курской области сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе". Предостерегаем: это-дезинформация!

· Несмотря на то, что украинские войска не удерживают заложников из числа гражданского населения, минобороны рф утверждает, что "националисты в Украине удерживают в заложниках как живой щит 6362 иностранных граждан". Предостерегаем: это-фейк!

Напомним 

россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, фейк
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