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Российские оккупанты совершили семь ракетных ударов по Николаевской области

Российские оккупанты совершили семь ракетных ударов по Николаевской области

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты совершили 7 ракетных ударов по Николаевской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook, информирует УНН.

Цитата

"На Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестоких боев. С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Детали 

Также отмечается, что под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобожденные территории.

По информации командования, корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление в отношении атаки побережья и нанесения ракетных ударов.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 человек и 4 единицы техники. В пресс-службе также напомнили, что в Одесской области начато удлиненный комендантский час.

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Источник: УНН
Теги: война с Россией, Николаев и Николаевская область
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