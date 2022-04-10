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ВСУ уничтожили вражеские танки, самолет и вертолет

ВСУ уничтожили вражеские танки, самолет и вертолет

КИЕВ. 10 апреля. УНН. 9 апреля, украинские защитники уничтожили 3 танка, вертолет и самолет российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", передает УНН.

Цитата

"В течение суток, 9 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Детали 

Украинские защитники уничтожили: личного состава оккупантов - до 80 человек, танков - 3, БМП/БТР - 5, ОТ - 6, самолет - 1, вертолет - 1, БПЛА - 1. 

Напомним

Силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей.

Источник: УНН
Теги: ВСУ
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