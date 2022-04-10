С начала вторжения рф Зеленский помиловал 363 осужденных, которые вызвались защищать Украину

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский от начала вторжения россии принял три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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"Значительное количество осужденных изъявляют желание защищать родную землю. Им, в отличие от других украинцев, для этого необходимо пройти процедуру освобождения по закону", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, ходатайство о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных. Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в Вооруженных Силах по статье 616 КВН Украины и пользуются этой возможностью.

"Уже есть примеры героизма при защите Родины осужденными. Но, к сожалению, есть и потери", - отмечается в сообщении.

Также Минюсте рассказали истории двух бывших осужденных.

"Расскажем истории двух бывших осужденных, положивших жизнь за Родину. Киевлянин и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были освобождены на основании указа Президента о помиловании. В военкомате, куда они обратились, им были определены военные подразделения для несение службы. Оба погибли в боях с российскими захватчиками. За проявленную победу один из наших героев представлен к государственной награде "За мужество" посмертно. Мы гордимся нашими самоотверженными защитниками, ведь перед врагом все украинцы и украинки становятся плечом к плечу, делая каждый свой вклад в общее дело", - говорится в сообщении.