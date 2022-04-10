В Молдове неизвестные обрисовали памятники румынским военным символами агрессии рф

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В молдавском городе Фелешть неизвестные совершили акт вандализма в отношении румынских памятников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

На надгробных памятниках, установленных на месте захоронения румынских солдат, погибших во время защиты Молдовы от советской оккупации, появились буквы Z, V и свастика.

МИД Молдавии, полиция, а также посольство Румынии осудили действия вандалов.

Отмечается, что фото опубликовал депутат парламента Молдовы от Соцпартии Олег Савва. Он также объяснил причину вандализма - мол, это стало "первой реакцией города Фелешть на принятое парламентом Молдовы законодательство о запрете символов (российской агрессии)". Известно, что соцпартию, от которой он избран в парламент, считают пророссийской.

Ранее

В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также вражеские символы Z и V, которые российские оккупанты используют для обозначения своей техники.