Берлускони заявил, что глубоко разочарован путиным и назвал зверства россии в Буче военным преступлением

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони сказал, что "разочарован" в российском президенте владимире путине из-за вторжения россии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и расстроен поведением владимира путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Я познакомился с ним двадцать лет назад, и он всегда казался мне человеком демократии и мира", - заявил Берлускони.

"Столкнувшись с ужасом массовых убийств мирных жителей в Буче и других украинских городах, настоящими военными преступлениями, россия не может отрицать свою ответственность. Наоборот, в ее интересах выявить и предать суду тех, кто несет ответственность за поведение, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Европарламента заявила CNN, что в Украине осуществляются международные военные преступления.