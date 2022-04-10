Энергоатом: оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Оккупанты рыли окопы на участке Рыжего леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Там зафиксированы аномально высокие показатели радиационного фона. Теперь российских захватчиков ожидает лучевая болезнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.

Детали

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин посетил один из участков Рыжего леса, где российские захватчики рыли окопы и пытались строить фортификационные сооружения.

На этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния:

· Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2 - 4 мкЗв/ч (микрозивертов в час), что в 10-15 раз превышает норму;

· Один из показателей, что формирует внутреннее облучение, которое оккупанты получили от поверхности почвы (Бета загрязнения), в местах замера составил по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы;

· Другим фактором внутреннего облучения есть Альфа загрязнения, которое формируется вследствие разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и тому подобное. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже.

Российские оккупанты почти 30 суток базировались и рыли окопы в Рыжем лесу. В ближайшем будущем их ждет лучевая болезнь различной степени тяжести.

Напомним

Российские оккупанты действительно строили фортификационные сооружения прямо в Рыжем лесу, поэтому не удивительно, что они получили значительные дозы облучения и запаниковали.