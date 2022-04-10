Эстония начала аннулировать визы за демонстрацию российской враждебной символики

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Эстонские пограничники начали активнее контролировать использование рашистской символики, которая поддерживает войну против Украины, а также, при необходимости, аннулировать визы нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии не позволяет публично демонстрировать георгиевские ленты и другие символы, которые используются рф в войне против Украины, - такие как латинские буквы "Z" и "V".

Нескольким нарушителям, по состоянию на 8 апреля, были аннулированы визы.

Цитата

"Обращаем внимание на различные вещи: буква "Z", георгиевские ленты, элементы обмундирования российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики отправляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше", - сказал начальник пограничного пункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.

Ранее

Правительство Эстонии согласовало изменения в Пенитенциарный кодекс страны, которые предусматривают административную ответственность за публичную демонстрацию российской символики и уголовное наказание за помощь в войне на стороне рф против Украины.