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Эстония начала аннулировать визы за демонстрацию российской враждебной символики

Эстония начала аннулировать визы за демонстрацию российской враждебной символики

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Эстонские пограничники начали активнее контролировать использование рашистской символики, которая поддерживает войну против Украины, а также, при необходимости, аннулировать визы нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии не позволяет публично демонстрировать георгиевские ленты и другие символы, которые используются рф в войне против Украины, - такие как латинские буквы "Z" и "V".

Нескольким нарушителям, по состоянию на 8 апреля, были аннулированы визы.

Цитата 

"Обращаем внимание на различные вещи: буква "Z", георгиевские ленты, элементы обмундирования российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики отправляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше", - сказал начальник пограничного пункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.

Ранее 

Правительство Эстонии согласовало изменения в Пенитенциарный кодекс страны, которые предусматривают административную ответственность за публичную демонстрацию российской символики и уголовное наказание за помощь в войне на стороне рф против Украины.

Источник: УНН
Теги: виза, Эстония
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