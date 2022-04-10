Прикрыл отход товарищей ценой собственной жизни: история Героя Олега Адамовского, который оборонял Харьков

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Майор Олег Адамовский погиб во время обороны Харькова. Он навсегда вошел в историю как Герой Украины. Адамовский прикрывал собратьев, чтобы они могли выйти из-под вражеского обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Адамовский погиб во время обороны Харькова, прикрыв отход товарищей ценой собственной жизни. Группа под руководством офицера наткнулась на вражескую засаду. 30-летний майор убивал врагов до последнего вздоха и этим спас не одного собрата.

13 лет своей жизни Олег Адамовский посвятил службе Вооруженным Силам Украины.

2 апреля был удостоен звания Героя Украины, посмертно.

"Завершим победой то, за что он боролся! Герои не умирают! Отомстим за каждого!", - отметили в Министерстве обороны Украины.

Напомним

Жена погибшего защитника Украины написала трогательный пост о своем муже. Командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою в Житомирской области над селом Тригорье.