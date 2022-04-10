Гуманитарная железная почта: "Укрпочта" и "Укрзализныця" запустили совместный проект

КИЕВ. 10 апреля. УНН. "Укрпочта" совместно с "Укрзализныцей" запустили проект, который называется "гуманитарная железная почта" по доставке гуманитарных грузов, которые отправляют волонтеры. Об этом "Укрпочта" сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Проект создан для того, чтобы волонтеры в мирных городах отправляли гуманитарные грузы в те регионы, где в этом есть потребность.

"В частности будем курсировать из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и в обратном направлении. Также необходимые вещи можно отправить в любые другие населенные пункты, где работает "Укрпочта". Такие посылки будем переадресовывать с железнодорожных вокзалов в нужный регион автомобилями", - говорится в сообщении.

Цена доставки гуманитарного груза будет стоить 25 грн. А оформить отправку можно онлайн или в специально определенных отделениях.

"Один такой вагон мы уже тестово отправляли 1 апреля. На очереди таких еще с десяток, а если потребуется — и сотня",- отметили в "Укрпочте".

Напомним

За март "Укрпочта" доставила около 87% пенсий в руки.