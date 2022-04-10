Известный мем Coffin Dance продали на аукционе, часть средств пойдет на поддержку украинских благотворительных организаций

КИЕВ. 10 апреля. УНН. NFT токен известного мема Coffin Dance продали на аукционе за 1,046 млн долларов (372 Ethereum). Токен был выпущен в партнерстве с украинской общиной, часть средств пойдет на поддержку украинских благотворительных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Peoples Gazette.

Детали

Как отмечается, 250 тысяч долларов с продажи передадут в фонд "Вернись живым", 500 тысяч долларов получат герои видео, мема и NFT-токена, еще 250 тысяч долларов получит рекламное агентство Bads.

"Эта битва не только за Украину, но и за всю свободную Европу. Если Украина не выстоит, мир может оказаться на пороге Третьей мировой войны", — заявил лидер танцевальной группы Бенджамин Айду.

Справка

Мем Coffin Dance (Dancing Pallbearers) стал одним из самых известных мемов 2020 года. Танцующие африканские гробовщики стали всемирно знаменитыми, когда на видео наложили композицию Vicetone & Tony Igy — Astronomia.

Дополнение

NFT - особый тип криптовалюты, который является единицей данных на основе технологии блокчейн. Такие токены являются уникальными цифровыми элементами и подтверждают право собственности в единой мировой системе. NFT невзаимозаменяемый токен. У него нет фиксированной цены, которую можно перевести в другую валюту. Собственность в таком формате может стоить, условно, от 1 цента до миллиарда долларов.

Напомним

В Украине запустили первый NFT-музей войны.

Также в Украине был запущен NFT-проект для помощи детям, которые пострадали от войны.