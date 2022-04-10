Российские оккупанты заминировали даже стиральные машины - Монастырский

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты минировали не только автомобили и здания, но и оставляли растяжки в стиральных машинах, под касками и привязывали к дверям. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

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"Там, где оккупанты проживали, где останавливались на ночь, они расставляли растяжки. Как на входах в дома, возле заборов, минировались (дома - ред.), где проживали полицейские или спасатели или военнослужащие. Они называли это "сюрпризами". Действительно, находили (растяжки - ред.) и под касками, и привязаны к двери, и, как уже сказал, был случай, когда нашли прямо в стиральной машине: открывается дверца - и происходит взрыв", - отметил Монастырский.

Детали

Кроме этого, известны факты минирования автомобилей. Глава МВД подчеркнул, что уже есть одна гибель гражданского, который просто открыл багажник своего авто.

Он рассказал, что саперы усердно работают над тем, чтобы украинцы смогли безопасно возвращаться в освобожденные районы. Также нашим специалистам в этом помогают саперы из других стран.

Напомним

В Тростянце российские оккупанты заминировали кладбище.