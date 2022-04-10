Харьковская область: за сутки спасатели ГСЧС имели 39 выездов, из которых 17 - пожары, возникшие в результате вражеских обстрелов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За сутки в Харьковской области спасатели имели 39 выездов, из которых 17 - на пожары, возникшие вследствие вражеских обстрелов. Также пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 50 выездов для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Детали



Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 17 выездов на тушение пожаров вызванных вражескими обстрелами.

Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей.

"Пожары произошли в почти во всех районах города Харькова, а именно: Киевском (4), Московском (2), Немишлянском (1), Слободском (1), Холодногорском (1), Новобаварском (1), Шевченковском (2) и Слободском (1), а также Изюмском (2), Чугуевском (1) и Харьковском (1) районах области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый крупный пожар возник в одном из торговых центров Харькова. Горели крыша и частично помещения на 3-м и 4-м этажах здания.

Так, 9 апреля враг нанес очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов города Харькова. В результате обстрела подверглась серьезным разрушениям жилая 5-этажка. К месту происшествия были направлены 4 отделения Службы спасения на автоцистернах и автолестницах в составе 20 спасателей.

Из квартир одного из подъездов, что потерпел наибольших разрушений, работниками ГСЧС было спасено 7 человек и эвакуировано 8 человек. Информация о погибших уточняется.

Также в течение суток проводились работы по разборке завалов разрушенных зданий в Индустриальном и Шевченковском районах Харькова.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 50 выездов для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Напомним

В Овруче во время ликвидации пожара работники ГСЧС эвакуировали 11 человек и спасли кота, с помощью кислорода его вернули к жизни.