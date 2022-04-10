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Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке

Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Утром российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, спасены двое пожилых людей. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"Под плотный огонь российской армии попали две многоэтажки в новом районе города, а также здание средней школы", - отметил Гайдай.

Детали 

Вражеский обстрел произошел утром 10 апреля. В одном из подъездов полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа.

"Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года рождения, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ. За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1", - отметил председатель Луганской ОГА.

Напомним 

За сутки в Харьковской области спасатели имели 39 выездов, из которых 17 - на пожары, возникшие вследствие вражеских обстрелов.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, Северодонецк, обстрелы
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