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Сутки антирекордов: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавший

Сутки антирекордов: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавший

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, есть один пострадавший. В Павлоградском районе вражеская ракета попала в промышленный объект, а в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.

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"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отметил Резниченко.

Детали 

В Днепре российские оккупанты ударами уничтожили инфраструктурный объект.

"Пожар там спасатели тушили несколько часов. Есть один пострадавший", - написал председатель ОГА.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не задела.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Никто не пострадал.

Напомним 

Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область
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