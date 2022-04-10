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В Херонской области неспокойно: продолжаются обстрелы, оккупанты бросают гранаты в дома

В Херонской области неспокойно: продолжаются обстрелы, оккупанты бросают гранаты в дома

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Херсонской области продолжаются взрывы и обстрелы, российские оккупанты мародерят и бросают гранаты в дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку ОВА.

Детали

Жители почти всех населенных пунктов Херсонской области сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей.

Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое осуществляют оккупанты в селах. Они бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области гуманитарная катастрофа.

Напомним

По предварительным данным, из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел — практически каждый пятый житель.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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