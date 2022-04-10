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Над Днепропетровской областью ВСУ сбили два вражеских беспилотника

Над Днепропетровской областью ВСУ сбили два вражеских беспилотника

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ночью над Днепропетровской областью Вооруженные Силы Украины сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Имею и хорошую новость. Ночью над Днепропетровской областью наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!", - написал он.

Напомним 

Резниченко сообщал, что в Днепропетровской области были сутки антирекордов. В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, есть один пострадавший. В Павлоградском районе вражеская ракета попала в промышленный объект, а в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, Днепр и Днепропетровская область, беспилотники
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