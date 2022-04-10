Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления электросетей

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство Эстонии передало Украине оборудование для воздушных линий электропередач, чтобы обеспечить бесперебойную работу украинских энергосистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.

Детали

В 10-тонную партию помощи входят алюминиевые провода для высоковольтных линий электропередач, контрольные кабели и другие аксессуары для воздушных линий.

"Эстония всячески помогает Украине, страдающей от путинского режима. В Украине разрушено много инфраструктуры. Мы помогаем им, восстанавливая ее, потому что наличие электричества является элементарным и жизненно важным", - отметил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Напомним

Ранее Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые орудия, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.