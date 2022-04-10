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россия вербует военных из Приднестровья и освобожденных со службы в 2012 году – британская разведка

россия вербует военных из Приднестровья и освобожденных со службы в 2012 году – британская разведка

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вооруженные силы рф пытаются увеличить численность войск с помощью военных из Приднестровья и личного состава, освобожденного с военной службы в 2012 году. Так они пытаются компенсировать большие потери российских военных в Украине, сообщает УНН со ссылкой на сводку разведки Великобритании.

Цитата

“В ответ на растущие потери, российские вооруженные силы пытаются увеличить численность войск с помощью личного состава, освобожденного с военной службы с 2012 года”, - говорится в сообщении.

Оккупанты также пытаются вербовать военных из непризнанного Приднестровского региона Молдовы, чтобы увеличить свою боевую мощь.

Напомним 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты развернули госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: УНН
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