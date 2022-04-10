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На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров

На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала на сегодня, 10 апреля, девять гуманитарных коридоров из Херсонской, Донецкой и Луганской областей, информирует УНН.

Детали

Из Мариуполя в Запорожье: на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье.

Из города Токмак в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье. Место сборов - ул. Шевченко, 5

Из города Энергодар в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

Из города Северодонецк в город Бахмут: место сбора — проспект Химиков, 28. 

Из города Лисичанск в город Бахмут: место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. 

Из города Попасная до города Бахмут: место сборов — ул. Первомайская, 42.

Из поселка Горное до города Бахмут: место сборов — ул. Гагарина, 13.

Из города Рубежное в город Бахмут.

Напомним

Вчера, 9 апреля, с помощью гуманитарных коридоров эвакуировали 4532 человека.

Источник: УНН
Теги: эвакуация
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