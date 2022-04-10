Генштаб ВСУ: уничтожено уже примерно 19 300 оккупантов

КИЕВ 10 апреля. УНН. Общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе составляют примерно 19 300 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 10.04 ориентировочно такие:

личного состава - около 19300 человек,

танков ‒ 722 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,

артиллерийских систем - 342 ед,

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолет - 152 ед,

вертолетов - 137 ед,

автомобильной техники - 1384 ед,

корабли/катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 112,

специальная техника - 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Российские оккупанты развернули госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно захваченных территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.