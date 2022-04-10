Генштаб ВСУ: уничтожено уже примерно 19 300 оккупантов
КИЕВ 10 апреля. УНН. Общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе составляют примерно 19 300 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 10.04 ориентировочно такие:
личного состава - около 19300 человек,
танков ‒ 722 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,
артиллерийских систем - 342 ед,
РСЗО - 108 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолет - 152 ед,
вертолетов - 137 ед,
автомобильной техники - 1384 ед,
корабли/катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 112,
специальная техника - 25,
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
Российские оккупанты развернули госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно захваченных территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.