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Мексика осудила вторжение россии в Украину

Мексика осудила вторжение россии в Украину

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Мексика выступает против вторжения россии в Украину, заявил в видеообращении на поддержку украинцев президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Ранее лидер страны пытался сохранять нейтралитет и отказался вводить санкции против россии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы не поддерживаем вторжение россии в Украину, потому что мы страдали от вторжений", - сказал президент Мексики, имея в виду вторжение Испании, Франции и Америки в Мексику.

Детали 

Лопес Обрадор призвал к мирному решению конфликта. Его выступление прозвучало на этой неделе на мероприятии, которое инициировали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, чтобы собрать средства для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

В то же время несмотря на политику нейтралитета, правительство Мексики поддержало голосование в ООН с призывом к России вывести свои войска из Украины. Страна воздержалась во время голосования по отстранению России из Совета ООН по правам человека.

Ранее 

В рамках глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинцам.

Источник: УНН
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